В Приморье появился первый пункт раздельного сбора мусора

Во Владивостоке открылся первый в Приморском крае пункт раздельного сбора мусора для вторичной переработки. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщается на сайте администрации региона.

Как отмечается, пункт заработал на территории бывшего мусоросжигательного завода на улице Бородинская. Там разместили контейнеры для сбора различных видов отходов: пластика, полиэтилена, картона, бумаги, резины, запчастей от бытовой техники. Кроме того, там установлен специальный информационный стенд, благодаря которому жители могут узнать о важности раздельного сбора мусора, а также о переработке вторичного сырья.

По словам заместителя генерального директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергея Лазарева, все собранные отходы будут отправляться на переработку в основном на приморские предприятия. «В частности, Уссурийский картонный комбинат даже анонсировал увеличение выпуска продукции в связи с открытием этого пункта», — пояснил он.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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