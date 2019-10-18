Россиянам захотели запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы

В Минприроды предложили запретить выбрасывать использованные батарейки вместе с другим мусором в мусоропроводы и урны. Проект приказа был опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Согласно тексту документа, батарейки и аккумуляторы «подлежат накоплению отдельно от других отходов», в частности — отдельно от твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, авторы документа предлагают запретить хранение неповрежденных батареек вместе с поврежденными и сжигать их. За их сбор должны будут отвечать компании-операторы по вывозу отходов с лицензией на обращение с отходами I-IV класса опасности.

Однако в документе не указывается, какие меры наказания будут применяться за выброс батареек в мусоропровод или урны. «Проблему целесообразно решать путем повышения уровня экологического сознания граждан», — пояснила принадлежащему Григорию Березкину РБК глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова, отметив, что контроль за выбросом батареек «представляется сложной задачей».

Заместитель гендиректора Российского экологического оператора Вячеслав Духин считает инициативу своевременной. «Сегодня абсолютно законно выбросить банановую кожуру вместе с батарейками, это дико и не может так дальше продолжаться», — сказал он. Однако, по словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, «инициатива в нынешнем виде нереализуема», потому что контролировать выброс батареек невозможно.

Ранее стало известно, что, согласно результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», большинство россиян положительно отнеслись к идее раздельного сбора мусора (70 процентов), но сами сортировкой пока не занимались (92 процента). По данным исследователей, 55 процентов опрошенных выразили готовность уже сейчас начать сортировать мусор, а также по отдельности выбрасывать определенные его виды. Тем не менее, пока такой вид сортировки отходов практикуют только 8 процентов респондентов.

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