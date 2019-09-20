Москвичам предложили обменять мусор на искусство

Жители Москвы могут сдать отходы на переработку и получить в обмен билеты на культурные мероприятия в рамках акции «Искусство ради экологии». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, горожанам предлагается сдать бумагу, стекло, пластик или алюминий и получить экобилет, например, на концерты Эроса Рамазотти, Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов», а также на поход в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, MMоMA, МАММ и другие площадки.

Всего в городе расположены десять пунктов приема — в Останкинском и Алексеевском районах, а также в районах Марфино, Богородское, Отрадное, Свиблово, Лианозово и Сокольники.

Отмечается, что цель проекта — информирование жителей столицы о возможностях раздельного сбора мусора, так как данный процесс является одним из самых эффективных способов уменьшения негативного влияния на природу.

«Безусловно, наличие пунктов для раздельного сбора отходов повышает процент производства вторсырья, однако даже самая полная инфраструктура не раскроется по-настоящему без вовлечения жителей», — отметила начальник отдела развития ООО «Хартия» Анна Фролова.

Акция проходит с 31 августа по 24 сентября. Его организатором выступил Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Генеральный партнер — ООО «Хартия» — профессиональный оператор по обращению с отходами, располагающий необходимыми мощностями и инфраструктурой для сбора, транспортировки и глубокой сортировки отходов.

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