Мужчина перерыл тонны отбросов ради билетов на концерт любимого певца

В китайском городе Шанхай женщина случайно выбросила два билета на концерт любимого исполнителя мужа и вынудила его копаться в тоннах мусора. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Китаянка получила по почте запечатанный конверт. Решив, что внутри ненужная квитанция, она выбросила посылку в мусорное ведро. Только на следующий день женщина осознала, что внутри конверта лежали билеты на выступление тайваньско-американского певца Уилбера Пана (Wilber Pan), на которое очень хотел сходить ее супруг.

В Шанхае мусор разделяют на сухой, влажный и пригодный к вторичной переработке. Перед сбором отходы хранятся в специальных контейнерах два-три дня. Заручившись помощью мусорщиков, мужчина перерыл три тонны сухих отходов и все же нашел проходные билеты.

Невнимательная женщина подчеркнула, что супруг нашел выброшенные ей вещи благодаря тому, что в их семье принято сортировать мусор.

Ранее в августе сообщалось, что житель американского города Ашленд, штат Орегон, случайно выбросил в мусорное ведро коробку с 23 тысячами долларов (1,5 миллиона рублей). Сортировщик мусора перерыл тонны отходов, нашел сбережения и вернул их владельцу.

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