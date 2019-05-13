Официант вернул не оставившей чаевых клиентке чек на полмиллиона долларов

В нью-йоркской пиццерии официант вернул не оставившей чаевых посетительнице банковский чек на 424 тысячи долларов (27,7 миллиона рублей). Об этом сообщает местная газета Daily News.

Инцидент произошел 4 мая в ресторане итальянской кухни Patsy's. Армандо Маркадж (Armando Markaj) убирал со столов и заметил на одном из них забытый конверт с банковским чеком. «По субботам здесь довольно много людей. Я был в шаге от того, чтобы выбросить все со стола, но вовремя заметил конверт», — вспоминает 27-летний Маркадж.

По его словам, оставленные вещи обычно кладут в специальный ящик, откуда их потом забирают забывчивые клиенты. Однако в этот раз он передал ценную бумагу владельцу пиццерии. «Там же было почти полмиллиона долларов», — объяснил Маркадж. Спустя несколько дней за конвертом вернулась Карен Винакур (Karen Vinacour). Она рассказала, что обедала с дочерью в Patsy's и забыла чек, предназначенный на первоначальный взнос за квартиру.

Когда Винакур получила утерянный документ, она расплакалась, рассказывает Маркадж. «Она так обрадовалась, что кто-то нашел чек и приберег его», — добавил официант. Он отказался от награды.

В январе сообщалось, что в Сингапуре бывший заключенный, работающий грузчиком, нашел и вернул владельцу 50 тысяч сингапурских долларов (примерно 2,5 миллиона рублей). Джейк Тань помогал клиенту вынести мебель при переезде в другую квартиру и нашел пакет с деньгами. Тань отдал их начальнику, который вернул находку сыну домовладельца.

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