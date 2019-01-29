Выпавшая из старого стула пачка денег рассорила евреев

В Иерусалиме ищут хозяина пачки 100-долларовых купюр, найденной в одном из кабинетов еврейского учебного религиозного заведения Мирская иешива. Как сообщает израильская газета «Кикар Шабат», деньги выпали из стула, подобранного два года назад на соседней помойке.

Стул выдали ученику интерната «Шломи Сима» при иешиве. Сидя на нем, он почувствовал дискомфорт и проверил, в чем причина неудобства. Из стула вывалилась пачка купюр, которая привлекла внимание четырех учеников, находившихся в комнате. После затянувшейся паузы один из них решил проявить инициативу и быстро забрал деньги себе. Мальчик, который сидел на стуле, успел стащить одну из 100-долларовых банкнот, сообщает издание.

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Помимо свидетелей случившегося, на деньги претендует бывший ученик, который обнаружил стул на помойке и принес в интернат. Каждый из желающих обладать находкой ссылается на различные прецеденты и постановления Израиля, чтобы заполучить деньги.

Руководство и учителя иешивы пытались самостоятельно решить возникший спор, однако не пришли к однозначному мнению. В итоге судьбу пачки купюр будет решать религиозный суд страны.

В ноябре 2018 года сообщалось, что семейная пара из американского города Ринкон, штат Джорджия, нашла набитую деньгами сумку и вернула ее владельцу. В инкассаторской сумке оказалось около 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).

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