Таец погиб при попытке снять мешок денег с линии электропередачи

Житель провинции Прачинбури (Таиланд) погиб от удара током, когда пытался снять с линии электропередачи мешок с деньгами. Об этом в четверг, 8 июня, пишет Bangkok Post.

20-летний погибший Раттхауат Фаномфа (Ratthawut Phanompha) вместе с супругой наняли автокран с люлькой, и с помощью крюка, закрепленного на бамбуке, мужчина планировал подцепить сумку. Однако крановщик поднял тайца таким образом, что помост зацепился за линии электропередачи и его наниматель получил смертельный разряд тока.

По информации издания, местные жители считали, что в небольшом мешке находилось почти 10 тысяч бат (около 290 долларов). Он был привязан к воздушному шарику, который зацепился за линии электропередачи. Отмечается, что три месяца назад шары запустили в воздух, когда отмечали буддийский праздник.

Фаномфа был не первым, кто пытался достать деньги с линии электропередачи. В день трагедии специалисты, направленные местными властями, сняли мешок с проводов. В результате выяснилось, что в нем было около 26 долларов.

В июле 2016-го стало известно, что молодой человек погиб после удара электрическим током во время выступления отстраненного президента Бразилии Дилмы Руссефф.