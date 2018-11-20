Честные люди нашли и вернули потерянную сумку с тысячами долларов

Семейная пара из американского города Ринкон, штат Джорджия, нашла набитую деньгами сумку и вернула ее владельцу. Об этом сообщает WSB-TV.

В инкассаторской сумке, которую обнаружили Джефф и Мишель Грин (Jeff и Michelle Green), оказалось около 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Супруги вернули находку в полицию.

К тому времени там уже знали о пропаже. Ранее владелец магазина Гаутамбхай Пател (Gautambhai Patel) сообщил, что потерял сумку с деньгами. В полиции начали расследование, но надеялись, что деньги найдут и вернут сознательные граждане.

Департамент полиции Ринкона опубликовал в Facebook фотографию со встречи Грин и Гаутамбхая и напомнил, что и закон, и мораль требуют возвращать найденные деньги владельцу.

14 ноября сообщалось, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу, который он купил. Мужчина отыскал законного владельца денег и вернул их.

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