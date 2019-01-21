Вдова потеряла конверт с тысячами долларов и получила их назад из рук незнакомки

Жительница штата Нью-Йорк Терри Брубэйкер (Terry Brubacker) нашла на дороге тысячи долларов и вернула деньги владелице-вдове. Об этом сообщает издание Times Union.

В понедельник, 14 января, Брубэйкер ехала по улицам города Гловерсвил, округ Фултон, когда увидела парящие в воздухе деньги. Она остановилась, собрала их и отнесла в полицейский участок. Всего у нее получилось найти 8 тысяч долларов (531,5 тысячи рублей), остальные деньги забрали другие люди.

В то же время в полицейском участке Ким Стинбург (Kim Steenburg) писала рапорт о пропаже 8,5 тысячи долларов (564,2 тысячи рублей). Она заявила, что случайно оставила конверт с деньгами на крыше автомобиля, пока усаживала племянницу на детское кресло. Часть этих денег она планировала потратить на уплату налога на собственность ее отца, а на другую — оплатить круиз, в который она планировала отправиться в медовый месяц с мужем, но он погиб в октябре в аварии.

Стинбург попыталась отдать часть денег Брубэйкер в качестве благодарности, но последняя немедленно ушла. Женщина все же отправилась в путешествие и планирует предать прах покойного супруга океану.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!