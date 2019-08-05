Мусорщик перерыл тонны отходов и нашел случайно выброшенную заначку

Житель американского города Ашленд, штат Орегон, случайно выбросил в мусорное ведро коробку с 23 тысячами долларов (1,5 миллиона рублей). Сортировщик мусора нашел сбережения и вернул их владельцу, сообщает газета The Press Democrat.

В четверг, 1 августа, мужчина осознал, что ненароком отправил в мусорное ведро все свои сбережения. Он обратился в местную компанию по сбору мусора Recology Ashland, которая по четвергам отправляет собранные отходы на переработку в организацию Recology Humboldt County в Калифорнии.

Когда в Recology Humboldt County привезли 22 тонны мусора, генеральный менеджер компании Линда Вайз (Linda Wise) предупредила персонал об утерянных деньгах и попросила быть внимательными. В пятницу утром, 2 августа, сортировщик мусора нашел коробку из-под обуви с пачкой банкнот.

«Это не первый случай, когда нам удается спасти нечто ценное, — отметила Вайз. — Однако это так же сложно, как найти иголку в стоге сена».

Удачливый американец забрал свои сбережения в калифорнийском городе Юрика в субботу, 3 августа. До этого момента деньги хранились в секретном месте.

В середине июля сообщалось, что жительница Южной Кореи по ошибке измельчила 11 банкнот по 50 тысяч вон (29,4 тысячи рублей) в офисном шредере, однако сумела их восстановить и обменять в банке. Упорство женщины восхитило ее начальника, в качестве поощрения он угостил ее обедом.

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