В российской школе появился свой мусороперерабатывающий завод

В красноярской школе-интернате №1 открылся собственный небольшой завод по переработке мусора, в котором могут работать дети, сообщает «Комсомольская правда».

Идея создать такое мини-предприятие учитель технологии Виктор Голубев позаимствовал у голландского эколога, которые делает такие установки на Мальдивских островах. В школе для размельчения пластика используют шредер, пластиковая паста получается благодаря двум экструдерам, изделия из вторсырья выпекаются в специальной печи.

Бутылки, банки и прочие перерабатываемые отходы ученики приносят сами. Потом их сортируют, режут сначала на крупные куски, а потом измельчают в шредере. Полученные узкие полоски проходят через металлический пресс и отправляются в печь. Через 10 минут на выходе получаются пластиковые или металлические заготовки.

Из полученных «блинчиков» школьники делают чехлы для телефона, брелоки, блокноты и папки для бумаг, строительные материалы. В теории из этих материалов также можно сделать кроссовки из жвачки и велосипед из 600 банок, но пока в планах у учащих — начать делать декоративную посуду для столовой и расширить список перерабатываемых типов отходов.

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