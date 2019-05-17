Заключенных Заполярья привлекут к переработке мусора

Заключенные исправительных колоний Мурманской области займутся переработкой твердых коммунальных отходов, пишет «Российская газета» со ссылкой на представителя УФСИН по Мурманской области Ольгу Столярову.

По ее словам, ИК-18 в поселке Мурмаши заключила договор в организацией, которая поставляет ей собранную на торговых предприятиях упаковочную полиэтиленовую пленку. Осужденные снимают с нее наклейки и скотч, после чего пленка отправляется под пресс. Полученные брикеты отправляются заказчику, которые перерабатывает их в гранулы, используемые как сырье для производства полимерных изделий.

Другая колония-поселение №24 в Оленегорске в перспективе может наладить сотрудничество с мусоросортировочным комплексом, который планируется построить в соседнем Мончегорске. Столярова отметила, что сортировать отходы могут те, кому суд назначил исправительные работы. В 2018 году в регионе таких было 920 человек. Четверть из них отбывала наказание на своей работе, других можно было бы привлечь к работе на комплексе.

В январе сообщалось, что власти Мурманской области планируют перерабатывать до 15 процентов всего мусора во вторсырье в рамках пилотной программы обращения в отходами. Из металлолома, стекла, макулатуры, пластика и текстиля буду будут изготавливать полезные фракции для дальнейшего использования.

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