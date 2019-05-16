Кольский полуостров откажется от топочного мазута

В ближайшие пять лет Мурманская область планирует перейти на альтернативные виды топлива в сфере ЖКХ и минимизировать потребление мазута, от которого сейчас сильная зависимость в регионе. Об этом сообщил врио губернатора области Андрей Чибис на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.

По словам Чибиса, главная задача региональных властей в перспективе — это «перейти на другие виды топлива, которые менее подвержены скачкам в стоимости и которые более эффективны, и, кстати, в том числе, экологически безопасны». В ответ премьер отметил, что задача очень важная, и ее уже пытались решить предыдущие губернаторы Мурманской области. «Но дело даже не в том, что решили неправильно, а [в том, что] это реально сложная задача», — добавил он.

Медведев сказал, что важно создать современную, автономную систему энергоснабжения и поставки энергии, а также добиться энергобаланса на Кольском полуострове. «Давайте подумаем, какие еще дополнительные усилия в этом направлении нужно предпринять», — заключил глава правительства.

В середине января сообщалось, что в рамках пилотной системы обращения с отходами в России Мурманская область будет перерабатывать 15 процентов всего своего мусора во вторсырье. Летом 2018 года также анонсировались планы региона делать жидкое топливо из отходов.

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