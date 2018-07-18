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В Мурманской области твердые отходы превратят в топливо

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В Мурманской области на полигоне для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) из мусора будут делать жидкое топливо. Об этом «Российской газете» сообщил директор регионального оператора по обращению с ТКО «Управление отходами» Александр Глазов.

«В 2020 году у нас появится печь низкотемпературного пиролиза, с помощью которой мы сможем производить из отходов жидкое горючее, аналогичное дизельному топливу», — сказал Глазов.

По его словам, к 2022-2023 годам компания собирается перерабатывать до 70 процентов поступающих на полигон отходов. «Например, битое стекло можно использовать для производства тротуарной плитки, покрытий и других изделий. Также из мусора можно производить стройматериалы. Но необходимо наладить сбыт этой продукции. Само использование вторсырья в России сегодня налажено очень слабо», — добавил он.

Первый в арктической зоне мусоросортировочный комплекс появился в Мурманской области в конце прошлого года. Пока на предприятии сортируется не более 20 процентов вторичного сырья, все остальные отходы отправляются на свалку.

При низкотемпературном пиролизе мусор нагревают без доступа кислорода в специальной шахте до 900 градусов. В результате получаются горючие пиролитические газы и неспособные гореть пиролитическое масло и пикарбон (твердый уголь). Горючие газы и масло можно использовать в качестве топлива. Пиролизные остатки не содержат агрессивных веществ. Полученные продукты легко хранить и перевозить.

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