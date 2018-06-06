В мурманских троллейбусах начали заряжать телефоны

По Мурманску начал курсировать низкопольный троллейбус «Аванград», в котором можно заряжать гаджеты, сообщает glavny.tv.

По данным издания, в центральной и передней частях салона установлена система для зарядки мобильных устройств: это четыре точки с usb-портами. Кроме того, низкий пол транспорта позволяет быстрее принимать и высаживать пассажиров и развивать более высокую скорость, а в самом салоне есть специальная платформа для людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что такие троллейбусы также оборудованы системой видеонаблюдения: внутри пять камер. Информация о том, что происходит на дороге и в салоне, записывается на карту памяти.

Троллейбус принадлежит мурманскому АО «Электротранспорт», и в организации планируют купить несколько таких машин.

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