Дома на Крайнем Севере предложили отапливать теплом от сожженного мусора

Минприроды предложило использовать тепло, получаемое от плазменного сжигания мусора, для отопления домов на Крайнем Севере. Об этом РИА Новости сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

«У нас есть такие наработки, но их нет в широком использовании. Сейчас мы заключаем соглашение с Курчатовским центром. Хотелось бы, конечно, получать максимальную переработку мусора в Арктике в тепло для нужд населения», — сказал министр.

Плазменное сжигание мусора — это технология обработки отходов, при которой их помещают в печь с температурой несколько тысяч градусов, и они распадаются на твердый газ и стеклоподобный шлак.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области часть мусора будет переработана во вторсырье в рамках пилотного проекта обращения с отходами в России. В том же регионе начали отапливать Кандалакшский район, сжигая твердые бытовые отходы. К 2025 году местные власти планируют полностью перевести район с мазута на мусор.

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