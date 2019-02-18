В Норильске появятся морозостойкие теплицы нового поколения

В Норильске началось строительство тепличного комплекса нового, седьмого поколения, которые предназначены для регионов Крайнего Севера и могут работать при температуре ниже 55 градусов. Об этом сообщает «Таймырский телеграф» со ссылкой на «Интерфакс».

Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников рассказал агентству, что комплекс расположится на трех гектарах, инвестиции в один гектар оцениваются в 400 миллионов рублей. Предполагается, что проект окупится за шесть лет. Строительством занимается горно-металлургическая компания «Норникель».

«Единственный способ обеспечить жителей Севера свежими овощами по адекватной цене — это развитие в регионе тепличных хозяйств», — отметил Ситников, добавив, что технология новой теплицы — это почти полностью российская разработка, за исключением освещения.

В августе сообщалось, что томские ученые создали «умные» теплицы, в которых можно выращивать овощи и зелень в условиях Арктики. Конструкция полностью автоматизирована и не зависит от климата и других внешних условий. Вместо земли в ней используется гидропоника, для освещения – поликристаллические люминесцентные материалы.

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