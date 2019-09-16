Россияне массово поучаствовали в забеге по сбору мусора

В Ростове-на-Дону местные жители поучаствовали в плоггинг-забеге «Беги со смыслом», организованном в рамках реализации национального проекта «Экология», и собрали примерно 243 килограмма мусора. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в акции приняли участие более 50 человек, среди которых — как взрослые, так и дети. Победительница забега собрала более 63 килограммов мусора.

Помимо самого забега, участники мероприятия также могли ознакомиться с процессом переработки отходов. Самому младшему участнику было 5 лет.

Организаторами акции выступила ассоциация «Чистая страна» при поддержке регионального оператора «Чистый город». Мероприятие прошло в поддержку мусорной реформы в России.

Ранее сообщалось, что в Череповце Вологодской области около 20 детей приняли участие в экологической акции по уборке мусора на Зареченском пляже и посоревновались в его уборке на скорость. «Нужно убирать, чтобы люди случайно не наступили на стекло, не поранились. И город должен быть чище», — поделился впечатлениями один из участников акции, 13-летний Вячеслав Т.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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