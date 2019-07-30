Берег Енисея очистили от мусора и лома

Жители заполярной Дудинки собрали 33 мешка бытового мусора и примерно три тонны металлолома в районе Пшеничного ручья вдоль берега реки Енисей, сообщает пресс-служба Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Около 50 горожан участвовали в очистке территории в рамках ежегодного экологического open-air «Чистый берег», который прошел в субботу, 27 июля. Среди участников акции были представители местных общественных организаций и НКО, журналисты, политики, сотрудники бюджетных учреждений и члены общественной организации ветеранов «Боевое братство». В конце субботника всех накормили ухой.

В 2019 году Таймыр будет очищен от мусора и лома усилиями добровольцев экологического авиаотряда «Эклипс». На это им выделены средства из Фонда президентских грантов. Сначала будет проведен мониторинг местности на самолетах Ан-2, после чего активисты непосредственно приступят к уборке и вывозу хлама на Большую землю.

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