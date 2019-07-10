Экологи очистили арктический остров от 100 тонн лома

Военнослужащие экологического взвода Северного флота за месяц расчистки арктического острова Котельный архипелага Новосибирские острова собрали около 100 тонн металлолома, сообщает пресс-служба флота.

Мусор уже спрессован и готов к отправке на материк. Работы по очистке будут продолжаться все лето. Экологи планируют собрать и вывезти в общем не менее 300 тонн лома. В основном это 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов, оставленные здесь в советские времена. Их сжимают гидравлическим прессом для удобства перевозки.

Военные экологического подразделения Северного флота занимаются очисткой Арктики от мусора уже пятый год. За четыре предыдущих года ими было собрано и подготовлено к утилизации 3,3 тысячи тонн металлолома.

В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы на 91 процент завершили уборку территории размещения войск в Арктике.

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