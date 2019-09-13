Российские дети посоревновались в уборке мусора на скорость

В Череповце Вологодской области около 20 детей приняли участие в экологической акции по уборке мусора на Зареченском пляже. Об этом сообщает местное издание cherinfo.ru.

Участникам акции из центра «Наши дети» предложили посоревноваться на скорость, кто соберет больше всего мусора. «Битое стекло не собираем, только пластик или целые стеклянные бутылки. Победители получат призы. Идем вдоль берега, по песку, в чащу не заходим», — проинструктировала детей главный специалист комитета окружающей среды мэрии Череповца Светлана Михайлова перед началом субботника.

Дети занимались сбором мусора в перчатках и сортировали отходы по мешкам. «Нужно убирать, чтобы люди случайно не наступили на стекло, не поранились. И город должен быть чище», — поделился впечатлениями один из участников акции, 13-летний Вячеслав Т.

По словам воспитательницы центра «Наши дети» Надежды Константиновой, такие субботники учат детей не мусорить. «А если призы дают, так вообще праздник, особенно сладости. Но и без призов работают хорошо», — рассказала она.

Акция прошла в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который входит в нацпроект «Экология». Всего на нацпроект планируется потратить четыре триллиона рублей, три из которых будут получены от инвесторов. В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» реки, озера и водохранилища будут очищены от бытового и другого мусора. На эти цели выделено 15,2 миллиарда рублей.

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