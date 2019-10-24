За выбрасывающими мусор россиянами начнут следить по камерам

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) установят камеры видеонаблюдения рядом с мусорными контейнерами и начнут вычислять не заключивших договоры на обращение с ТКО юридических лиц. С таким предложением выступил руководитель «Югра — Экология» Максим Медведев, сообщает «ФедералПресс».

Так, с помощью камер региональный оператор по обращению с ТКО намерен бороться с компаниями, которые незаконно выбрасывают свой мусор в контейнеры рядом с многоквартирными домами, что ухудшает экологическую обстановку и не позволяет высчитать нормативы накопления на одного жителя дома.

«Нельзя допускать, чтобы расходы организаций ложились на плечи жителей», — отметил исполняющий обязанности главы Лангепаса Виктор Яковченко.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», согласно которому в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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