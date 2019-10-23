Минприроды придумали методику расчета вреда экологии

В Минприроды разработали комплексную методику для измерения вреда окружающей среде и здоровью людей. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Так, при расчете вреда будут суммироваться такие аспекты окружающей среды, как почва, водные объекты, атмосферный воздух, а также растительный и животный мир. Она будет актуальна при измерении воздействия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на объектах I, II и III категорий.

Методику разрабатывали эксперты Росприроднадзора, Минздрава, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Роснедр и других профильных ведомств.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие. Согласно проекту в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению.

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