Названы последствия таяния ледников для России

Таяние ледников не станет катастрофичным для главных водных артерий России. Об этом заявил гляциолог, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК) Станислав Кутузов, передает РИА Новости.

«Если говорить о стоке, то Россия в лучшей ситуации, чем жители тропических районов. Допустим, в Андах есть выраженные сухой и влажный сезоны. В сухой сезон ледники являются основным источником питания рек. У нас распределение осадков в горах более-менее равномерно, поэтому изменение стока за счет таяния ледников будет сглаженным», — отметил эксперт.

Кутузов также отметил, что распределение стока все-таки меняется, но чтобы понять суть этих изменений, необходимо от глобальных выводов переходить к локальным.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие. Согласно проекту в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению.

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