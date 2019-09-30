Золотодобытчикам на Алтае захотели ограничить доступ к золоту

Власти Алтайского края захотели запретить новосибирской компании добывать золото на территории, которая вошла в строящийся национальный парк «Тогул». Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Владимир Попрядухин, передает ТАСС.

«Негативным фактором выступает то, что в состав нацпарка входит один из участков, предоставленный для недропользования, хотя мы утверждаем, что он не только исчерпал себя, но и действует противозаконно <...> Считаем, что эти вопросы по срокам к декабрю должны найти решение», — заявил он, уточнив, что инициатива уже находится на рассмотрении в Минприроды России.

Кроме того, по словам Попрядухина, золотодобыча на этом участке будет не так высока в сравнении с потерями в природоохранной деятельности.

Ранее стало известно, что Алтайский край, а также Тамбовская область и Белгородская область оказались лидерами по экологической обстановке среди других российских регионов. Это следует из «Национального экологического рейтинга регионов Российской Федерации», составленного общественной организации «Зеленый патруль». Помимо перечисленных регионов, в десятку лидеров также вошли Республика Алтай, Москва, Магаданская область, Курская область, Мурманская область, Ульяновская область, Республика Коми.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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