Россияне начали массово сажать деревья

В России стартовала масштабная общенациональная кампания по восстановлению лесов «Сохраним лес». Об этом в субботу, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что особое внимание в рамках мероприятия планируется уделить регионам, которые особо нуждаются в лесовосстановлении, в частности: Красноярскому и Забайкальскому краям, Республикам Бурятия и Якутия, а также Архангельской и Иркутской областям.

В старте кампании вместе с десятками тысяч россиян приняли участие звезды театра, кино, телевидения и шоу-бизнеса. Так, в Иркутской области в высадке саженцев принял участие музыкант Денис Мацуев, в Красноярском крае — режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, телеведущий Игорь Гуляев, в Якутии — спортивный журналист Дмитрий Губерниев, в Архангельской области — актер Игорь Петренко, а в Бурятии — ведущий Артем Шалимов.

Ребята , а я в Якутии !!!!! Приехал в Республику Саха сохранить лес !!!! Познакомился с замечательными людьми , посадил несколько сосен !!!! Это просто прекрасно , спасибо за приглашение !!!! Наша задача беречь наши леса каждый день !!! Прилечу домой и вместе с @vladimir_slepcov и @dmitry__voloshin будем спасать легендарный Сходненский лес !!!!!! Сохраним природу родного края вместе !!!!! Нет пожарам и разрухе !!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #сохранимлес #онф #саха #якутия #якутск #сосна #всероссийскаяакция #лес #природа #нетпожарам #берегиприродуматьтвою Фото опубликовано @guberniev_dmitry

Доброго дня, дорогие мои! Сегодня с коллегами и губернатором Красноярского края Александром Викторовичем Уссом я приняла участие в очень важной для нашей страны и каждого из нас акции «Сохраним лес». Здорово, что абсолютно любой из вас от Калининграда до Владивостока сможет к ней присоединиться! К сожалению, лето 2019 года запомнится нам, в том числе, масштабнейшими по своей силе лесными пожарами. Как никогда важно, чтобы вместе мы научились беречь и приумножать наше общее богатство - леса и населяющий их животный мир. Едва ли где ещё мы увидим столь красивую природу раскинутую по всей территории России. Сегодня утром мы отправились в настоящую сибирскую тайгу - сажать саженцы, тем самым дав старт главному эко-проекту осени! Это был уникальный для меня опыт. Надеюсь, посаженные мной с особой любовью 🌱 будут жить десятки лет! Сегодня это то немного, что мы можем сделать для восстановления российского леса. К работам привлекли даже современного робота #promobot 🤖 Находясь в Красноярском крае, я в очередной раз убедилась, насколько же у нас огромная и колоритная страна. Вместе мы обязательно сделаем ее лучше, присоединяйтесь! #живилес #сохранимлес #лесасибири #лес Фото опубликовано @zara_music

Предполагается, что в ходе экомарафона, который продлится до начала ноября, около трех миллионов человек по всей стране высадят как минимум 30 миллионов деревьев. В пресс-службе подчеркнули, что все места посадок в регионах нанесены на специальную интерактивную карту.

«Сохраним лес» — часть традиционной ежегодной акции «Живи, лес!», которая реализуется в рамках нацпроекта «Экология» и проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства. Благодаря проекту хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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