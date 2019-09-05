Россиян предупредили о росте лесных пожаров

Количество лесных пожаров в России увеличится из-за изменения климата на Земле и удлинения засушливых жарких периодов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Ученые-климатологи и метеорологи прогнозируют удлинение засушливых жарких периодов и в первую очередь в районах произрастания северных лесов, то есть на большей части территории России», — сказал он.

Материалы по теме «О помощи просит весь город, а в ответ тишина!» В Сибири полыхают пожары. Россияне страдают от смога, но огонь никто не тушит

Как отметил Клинов, ситуация будет ухудшаться не только в России, но и на всей планете. Нынешние изменения климата он назвал «необычными». По его словам, ситуация настораживает специалистов — для ее контроля потребуется принимать «более серьезные и масштабные меры».

Ранее сообщалось, что Минприроды России намерено сократить расстояние между метеостанциями с 14-17 до 1 километра для предупреждения лесных пожаров. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин заявил, что приоритет отдадут предотвращению лесных пожаров, а не усилению борьбы с ними.

Летом 2019 года лесные пожары произошли в Сибири, Якутии и Бурятии. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к их тушению. Федеральное агентство лесного хозяйства оценило ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru