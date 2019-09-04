В России в 17 раз сократят расстояние между метеостанциями для борьбы с пожарами

Минприроды России намерено сократить расстояние между метеостанциями с 14-17 до одного километра для предупреждения лесных пожаров, сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин. Его слова приводит РИА Новости в среду, 4 сентября.

Он отметил, что приоритетным направлением в борьбе с лесными пожарами будет их предотвращение, а не усиление мер в непосредственной борьбе с ними.

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Летом 2019 года леса Сибири, Бурятии и Якутии были охвачены огнем. По данным Авиалесохраны, в Сибири горело три миллиона гектаров леса. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, экономический ущерб оценивается в семь миллиардов рублей.

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