Оценен масштаб экономического ущерба от лесных пожаров в России

Экономический ущерб от лесных пожаров в России с начала 2019 года составил семь миллиардов рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, передает РИА Новости.

«Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины», — сказал Клинов.

По состоянию на 21 августа общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири составляет 1,121 миллиона гектаров. Из них 1,013 миллиона — труднодоступные территории.

Ранее стало известно, что губернатору Иркутской области Сергею Левченко не поступала информация о сокрытии и искажении данных о лесных пожарах, о чем 20 августа заявил Совет по правам человека при президенте России. Прокурорская проверка причин пожаров в Сибири выявила несвоевременное реагирование на проблему, а также искажения данных о площадях и ликвидации огня. В российском отделении Greenpeace заявляли, что в действительности площадь пожаров в Сибири составляет 5,4 миллиона гектаров, а не три миллиона, которые называют в Авиалесоохране.

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