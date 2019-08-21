Губернатор оказался не в курсе фальсификации данных о пожарах в Сибири

Губернатору Иркутской области Сергею Левченко не поступала информация о сокрытии и искажении данных о лесных пожарах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона.

«Где кто что-то завышал или занижал, конкретных данных у меня нет. <…> У меня официальных данных ни от кого из контролирующих и проверяющих органов нет. Пока мы должны ходить и узнавать, у кого эти данные, и кто это расследовал», — сказал Левченко.

Ранее в Совете по правам человека при президенте заявили, что в области «сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах, ведущая к несвоевременному и недостаточному принятию мер по их тушению на ранних стадиях, и в конечном итоге — к развитию крупномасштабных лесопожарных катастроф».

Прокурорская проверка причин пожаров в Сибири выявила волокиту и несвоевременное реагирование на проблему, а также искажения данных о площадях и ликвидации огня. В российском отделении Greenpeace заявляли, что в действительности площадь пожаров в Сибири составляет 5,4 миллиона гектаров, а не три миллиона, которые называют в Авиалесоохране.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. В Иркутской области за месяц горело более 700 тысяч гектаров леса, сейчас эта цифра снизилась до 50 тысяч.

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