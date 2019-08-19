Лес в российском регионе окропили святой водой для защиты от пожаров

В Алтайском крае 15 августа состоялся воздушный крестный ход с иконами для борьбы с лесными пожарами в Сибири. Об этом сообщается на сайте барнаульской епархии.

Мероприятие совершили по просьбе Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, его проводил митрополит Барнаульский и алтайский Сергий.

Сергий взял с собой иконы Божьей Матери, «Живоносный Источник» и «Коробейниковскую-Казанскую». Он также благословил землю Честным животворящим крестом и окропил алтайские леса святой водой. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны.

Ранее шаманы из нескольких регионов России собрались, чтобы провести обряды для вызова дождя и спасти горящие сибирские леса.

Лесные пожары действуют в нескольких регионах России — Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. Там введен режим чрезвычайной ситуации. В российском отделении Greenpeace сообщили, что от масштабных природных пожаров в Сибири могли пострадать около 13 тысяч животных. По подсчетам экологов, среди пострадавших особей оказались более 5,5 тысячи соболей, 2,7 тысячи диких северных оленей, 1,5 тысячи лосей и 300 медведей.

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