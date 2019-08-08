Подсчитан урон животному миру от лесных пожаров в Сибири

От масштабных природных пожаров в Сибири могли пострадать около 13 тысяч зверей, подсчитали в российском отделении Greenpeace.

Экологи использовали данные из указов губернатора Красноярского края, где указаны ареалы обитания разных видов животных, и наложили их на горящие районы: Абанский, Богучанский, Енисейский, Кежемский и Эвенкийский. Так было подсчитано примерное число пострадавших особей, среди которых оказались более 5,5 тысячи соболей, 2,7 тысячи диких северных оленей, 1,5 тысячи лосей и 300 медведей.

В организации отметили, что все эти животные не обязательно должны были погибнуть, части из них просто пришлось покинуть обжитые территории. Доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета Александр Кондратов уточнил, что обычно от пожара могут сбежать крупные хищники и копытные. В огне гибнут птенцы и некоторые птицы. Представители семейства куньих, как правило, прячутся от огня и в итоге умирают от дыма.

«Выжившие животные все равно пострадают, потому что ущерб среде обитания огромный, на ближайшие несколько лет она полностью уничтожена. Речь идет не только о выгоревшей территории, но и о буферной зоне, которая образуется после пожара. Это значит, что на прилегающей территории в 1,5-2 километра плотность животных все равно будет низкая», — сказал ученый.

Он добавил, что выжившие жители леса скорее всего будут выходить к людям и питаться на помойках, где еду будет найти проще. Кондратов рекомендовал сократить рубку деревьев в пострадавших регионах и ограничить квоту на охоту.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По состоянию на 5 августа в Сибири и на Дальнем Востоке горело 2,4 миллиона гектаров леса.

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