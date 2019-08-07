Площадь природных пожаров в России увеличилась

Площадь природных пожаров в северных районах Иркутской области выросла на 25 тысяч гектаров. Об этом сообщило управление МЧС по региону, передает РИА Новости.

«По сравнению с предыдущими сутками, количество природных пожаров увеличилось на 4, площадь действующих очагов выросла на 25 тысяч гектаров», — говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на утро 7 августа в регионе действуют 136 пожаров на площади 675 488 гектаров. Выросло количество пожаров в 5-километровой зоне от населенных пунктов. В 10-километровой зоне зарегистрировано 11 пожаров.

Площадь пожаров в Красноярском крае за ночь увеличилась на 30 тысяч гектаров, сообщается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске. По данным на час ночи по местному времени, в крае действовало 111 пожаров на площади 828 599 гектаров. По состоянию на 09:00 утра по местному времени (05:00 мск) на территории действует 110 пожаров на общей площади 859 006 гектаров.

Ранее, 6 августа, представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что лесные пожары в Иркутской области в ряде случаев намеренно устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки. 5 августа об искусственном характере лесных пожаров в Сибири заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!