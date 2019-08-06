Генпрокуратура выявила намеренные поджоги российских лесов

Лесные пожары в Иркутской области в ряде случаев намерено устраивались для сокрытия незаконных вырубок. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на ведомственном интернет-канале «Эфир».

«Необходимо более серьезно контролировать места законных вырубок, и уж тем более не допускать незаконных», — сказал он.

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Накануне, 5 августа, о рукотворном характере лесных пожаров в Сибири заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, лес поджигают ради контрактов на вырубку леса.

В тот же день представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов сообщил, что власти Иркутской области и других регионов искажали статистику о лесных пожарах. По его словам, параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно реагировать.

По состоянию на понедельник площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составила 2,4 миллиона гектаров. В ряде регионов действует режим чрезвычайной ситуации. По распоряжению президента РФ в тушении участвуют силы Минобороны.

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