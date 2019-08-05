Названа основная причина пожаров в Сибири

Основной причиной пожаров на территории регионов Сибири стало неосторожное обращение с огнем. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По словам представителя ведомства, авиаразведка показала, что большинство очагов возгорания расположено вблизи дорог. «Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем», — пояснили в МЧС.

В министерстве также уточнили, что за минувшую неделю спасателям и военным удалось сократить площадь природных пожаров на 25 процентов, или на 1 миллион гектаров. В настоящее время площадь активного горения составляет порядка 57 тысяч гектаров. К тушению пожаров привлечены более 4 тысяч человек и 400 единиц техники.

Материалы по теме «О помощи просит весь город, а в ответ тишина!» В Сибири полыхают пожары. Россияне страдают от смога, но огонь никто не тушит

Ранее в качестве главных причин возникновения пожаров рассматривали аномально жаркую погоду при отсутствии дождей и сухие грозы. При этом быстрое распространение огня на большой площади связывали с недостаточными мерами по ликвидации очагов возгораний.

На прошлой неделе площадь лесных пожаров в России оценивалась в 3 миллиона гектаров. В нескольких регионах страны был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным Счетной палаты, ущерб от бедствия за первое полугодие 2019-го может составить 2,4 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!