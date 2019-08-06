Минобороны потушило свои лесные пожары в Сибири

Авиация Министерства обороны потушила лесные пожары в районах Красноярского края, назначенных для тушения силами военного ведомства. Об этом во вторник, 6 августа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

«Все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», — заявили в министерстве.

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По данным на 5 августа, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составляет 2,4 миллиона гектаров. В нескольких регионах ввели режим чрезвычайной ситуации.

В МЧС основной причиной возгораний назвали неосторожное обращение с огнем. В Госдуме высказали мнение, что некоторые пожары устроили специально, чтобы «замести» следы незаконных вырубок леса или получить в следующем году контракты на вырубку.

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