Площадь лесных пожаров в России предложили пересчитать по новой формуле

В МЧС предложили изменить формулу для подсчета площадей лесных пожаров, сделав упор на территории активного горения. Благодаря новому подходу площадь пожаров в Сибири уменьшится примерно в 50 раз, сообщил заместитель главы ведомства Игорь Кобзев. Его слова передает РИА Новости.

«Принято решение об изменении подходов в определении площадей действующих пожаров. А именно, заявлено, что [по состоянию] на 30 июля на природных площадях порядка трех миллионов гектаров площадь активного горения составляет 56 тысяч гектаров. Мы предлагаем ее [методику определения площадей горения] полностью изменить», — заявил замглавы МЧС, отметив, что использование новой формулы не должно привести к ухудшению ситуации с тушением, поскольку в режиме ЧС специалисты в лесах должны реагировать на очаги возгорания от 250 гектаров.

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По словам руководителя международного проекта по природным пожарам российского отделения Greenpeace Антона Бенеславского, МЧС собирается учитывать при расчете площади пожаров только полосу по периметру возгорания. «Я не уверен, что именно так подходит МЧС, но, судя по цифрам, это так», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что власти Иркутской области и ряда других регионов искажали статистику по лесным пожарам. По словам прокурора главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова, параметры пожаров занижались, а из-за этого на них не успевали адекватно отреагировать.

По состоянию на понедельник, 5 августа, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составляет 2,4 миллиона гектаров. В ряде регионов действует режим чрезвычайной ситуации. В тушении участвуют силы Минобороны.

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