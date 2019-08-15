Жалобы россиян из-за пожаров в Сибири признали среднестатистическими

Число обращений граждан, проживающих недалеко от очагов лесных пожаров, за медицинской помощью в этом году не превышает среднестатистических показателей 2018 года. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил ТАСС профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ имени Сеченова Сергей Авдеев.

По его словам, специалисты уже проанализировали ситуацию обращаемости в медицинские учреждения в Бурятии, Якутии, Иркутской области и Красноярского края. «Пока нет значимого роста обращений в интересуемый период», — подчеркнул Авдеев, добавив, что такое положение дел можно считать благополучным.

При этом он отметил, что по-прежнему должен регулярно проводиться мониторинг состояния здоровья россиян, проживающих рядом с горящими лесами.

Ранее в российском отделении Greenpeace сообщили, что от масштабных природных пожаров в Сибири могли пострадать около 13 тысяч животных. По подсчетам экологов, среди пострадавших особей оказались более 5,5 тысячи соболей, 2,7 тысячи диких северных оленей, 1,5 тысячи лосей и 300 медведей.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. В Авиалесохране заявляли, что площадь природных пожаров в России наконец начала сокращаться.

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