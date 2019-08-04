Шаманы с бубнами собрались ради спасения сибирских лесов

Шаманы собрались из нескольких регионов России, чтобы провести обряды по вызову дождя для спасения горящих сибирских лесов. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале «Стрелка» в воскресенье, 4 августа.
По информации авторов поста, ролик был снят на Ольхоне. На кадрах видно, как шаманы в национальных костюмах исполняют ритуальные танцы. «Ну все, самолеты можно отзывать, парни с бубнами уже все порешали», — говорится в подписи.
3 августа Минобороны России объявило, что силами авиации удалось затушить лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории в 450 тысяч гектаров. Общая площадь возгораний в этих двух регионах оценивалась в 1,1 миллиона гектаров леса. Таким образом, охваченными пожарами остаются 650 тысяч гектаров.
По состоянию на начало августа общая площадь лесных пожаров в России составляла три миллиона гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. Счетная палата оценила ущерб от бедствия за первое полугодие 2019-го в 2,4 миллиарда рублей. Потери за 2018 год оценили в 20 миллиардов рублей.