Минобороны похвастало успехами в тушении лесных пожаров

Минобороны России объявило, что силами авиации удалось затушить лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории в 450 тысяч гектаров. Об этом в субботу, 3 августа, сообщается на сайте ведомства.

Общая площадь возгораний в этих двух регионах оценивалась в 1,1 миллиона гектаров леса. Таким образом, охваченными пожарами остаются 650 тысяч гектаров. По утверждению пресс-службы министерства, за три дня авиация ликвидировала 116 крупных лесных пожаров.

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«На охваченные огнем лесные массивы за три дня сброшено более 3586 тонн воды. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 58 вылетов, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО — 102 вылета на тушение пожаров», — заявили в Минобороны.

Кроме того, утверждается, что использование самолетов Минобороны позволило сократить скорость распространения огня в пять раз.

По состоянию на 2 августа общая площадь лесных пожаров в России составляла три миллиона гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. Ранее Счетная палата оценила ущерб от бедствия за первое полугодие 2019-го в 2,4 миллиарда рублей. Потери за 2018 год оценили в 20 миллиардов рублей.

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