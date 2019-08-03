Италия обеспокоилась пожарами в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил озабоченность пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке и предложил России помощь в их тушении. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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«В свете трагической чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации помощь нашего департамента гражданской защиты в виде двух бортов Canadair. Надеемся, что скоро ситуация нормализуется», — написал Конте.

Пока не известно, отреагировала ли на предложение Конте российская сторона. Ранее в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН посчитали, что сибирские леса восстановятся от пожаров только через 60 лет. По мнению ученых, формирование пожаров во многом объясняется человеческим фактором.

На данный момент площадь лесных пожаров в России составляет три миллиона гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. По данным МЧС на утро 2 августа, задымления наблюдаются в 618 населенных пунктах Бурятии, Якутии, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев. В некоторых регионах тушить огонь собрались при помощи искусственно вызванных дождей. Следственному комитету и Генпрокуратуре поручено проверить версию поджогов.