Подсчитаны потери России от лесных пожаров в 2018 году

Самые масштабные потери леса в результате пожаров в 2018 году понесла Россия, где сгорело более 5,56 миллиона гектаров, сообщается на сайте немецкой компании Statista.

В четверке лидеров также оказались Бразилия с 2,95 миллиона гектаров, Канада с 2,1 миллиона, США с показателем чуть более двух миллионов гектаров. Следом идут Демократическая республика Конго (1,3 миллиона гектаров), Индонезия (1,2 миллиона), Китай (570 тысяч), Малайзия (438 тысяч), Мадагаскар (366 тысяч) и Колумбия (353 тысячи).

По последним данным, площадь природных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. Смог от пожаров накрыл города в Сибири, Забайкалье, Казахстане и Монголии. Особенно сложная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Там для тушения вызовут искусственные дожди. Также возбуждено первое уголовное дело по статье 293 УК («Халатность») в связи с ситуацией в Красноярском крае. Следственному комитету и Генпрокуратуре поручено проверить версию поджогов.

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