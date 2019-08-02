Российский лес восстановится после пожаров только через 60 лет

Сибирские леса смогут восстановиться после пожаров минимум через 60 лет, посчитали в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН.

В публикации сказано, что срок восстановления лесов зависит от климата, высоты над уровнем моря, плодородия почв, экспозиции склонов. У каждой породы дерева также есть свои особенности. Например, в Якутии и Эвенкии сосна и лиственница растут до взрослого состояния не менее 100 лет, а на юге Сибири — 60-70 лет.

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«Соответственно, для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века», — делают вывод ученые.

Сотрудники научного центра отметили, что чиновники с лукавством говорят о вине сухих гроз при формировании пожаров.«Если раньше они возникали исключительно из-за молний, то сегодня присутствие в лесу или рядом с лесными массивами человека с его хозяйственной деятельностью повышает шансы на возгорание во много раз», — говорится в публикации.

Раньше пожары в светлохвойных лесах Сибири случались не чаше, чем раз в 20 лет. Сейчас из-за изменения климата и деятельности человека пожарный интервал сократился до 5-15 лет. Среди провоцирующего возгорание поведения ученые назвали курение в лесу, разведение костров, выжигание сухой травы весной и вырубку деревьев. В последнем случае территория вырубки часто завалена органическими остатками вроде веток и опилок. Там могут возникать сильные низовые пожары, которые крайне сложно остановить.

Ранее эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков указывал, что при нынешних темпах пожары в Сибири и Забайкалье могут за 10 лет уничтожить все промыслового леса.

Площадь природных пожаров в России сейчас составляет около трех миллионов гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. Следственному комитету и Генпрокуратуре поручено проверить версию поджогов.

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