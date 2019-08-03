Ратовавший за сдачу немцам Сибири хозяин зоопарка рассказал о душевной боли

Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, который заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны, объяснил свои слова. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Моя публикация продиктована душевной болью в сердце, когда я вижу, как пылает Сибирь. Мне небезразлично, что происходит в моей родной стране. Тема леса для меня архиважна», — объяснил он. Зубков добавил, что имел в виду не фашистов, а в общем педантичность, аккуратность и бережное отношение к лесам в Германии.

«А то, что кто-то придирается к словам, вырывает их из контекста, додумывает их, то это дело каждого. Оправдываться я не собираюсь», — подытожил Зубков.

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Публикация, о которой идет речь, появилась в соцсетях в пятницу, 2 августа. «Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую Отечественную войну? Нужно было тогда, в 1941-м, все отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела, и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня…» — сетовал Зубков.

Реакция на его заявление появилась незамедлительно. Например, депутат парламента Крыма Владислав Ганжара посчитал слова Зубкова гнусными и отвратительными. Парламентарий также отметил, что спекуляции на пожарах в Сибири недопустимы.

По последним данным, площадь природных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС.

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