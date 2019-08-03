Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными

Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным. Об этом РИА Новости заявил депутат парламента Крыма Владислав Ганжара.

«Становится стыдно, что среди крымчан есть люди с такой позицией. Это отвратительное, гнусное и безнравственное заявление Зубкова. В этом отношении он оскорбил чувства всех людей, которые противостояли фашистскому режиму и отдали миллионы своих жизней, чтобы отстоять нашу родину», — сказал он.

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Парламентарий также отметил, что спекуляции на пожарах в Сибири недопустимы. По его словам, Зубков должен извиниться за свои мысли и слова, которые можно расценивать как предательство исторической памяти народа.

Ранее, 1 августа, владелец сафари-парка «Тайган» написал в своем Facebook-аккаунте, что в 1941 году нужно было «все отдать немцам». «И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня…» — посетовал Зубков. Этот пост вызвал бурную реакцию в комментариях.

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