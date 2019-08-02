Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м

Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую Отечественную войну? Нужно было тогда, в 1941-м, все отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня…» — посетовал Зубков.

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Пост владельца сафари-парка вызвал бурную реакцию в комментариях. «Как по мне, легче таких как вы отдать немцам, тогда, в 41-м, в газовые камеры обслуживать, чтобы вы понимали, что вы пишите», — написал один из пользователей соцсети. «Отдали бы все немцам в 41-м и ездили бы сейчас на BMW в качестве обивки сидений», — прокомментировал заявление Зубкова другой пользователь.

По последним данным, площадь природных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. В пяти регионах действует режим ЧС. По информации МЧС на утро 2 августа, задымления наблюдаются в 618 населенных пунктах Бурятии, Якутии, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев. В некоторых регионах тушить огонь собрались при помощи искусственно вызванных дождей. Следственному комитету и Генпрокуратуре поручено проверить версию поджогов.

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