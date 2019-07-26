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Россиянин попрыгал со скакалкой у Кургана Бессмертия и заинтересовал полицию

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В Брянске местный житель Егор Фетисов попрыгал со скакалкой перед Курганом Бессмертия, снял свои трюки на видео и выложил в соцсети в поддержку станцевавшей там ранее девушки. Брянская полиция составила протокол за мелкое хулиганство, передает РИА Новости. Видео было опубликовано во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как молодой человек жонглирует скакалкой на фоне мемориала. В комментариях к посту с видео он пояснил, хотел поддержать Алену Червякову, которую суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за танец у этого же памятника. «Танцуя наверху, она не имела помыслов оскорбить чувства и могилы людей, которые воевали», — написал Фетисов (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В отношении россиянина составили протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Пока его не оштрафовали, решение будет вынесено судом после рассмотрения собранных материалов, уточняет агентство.

Ранее, 26 июня, Советский районный суд Брянска оштрафовал Алену Червякову на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к обществу (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за видео с танцем на площадке памятника «Курган Бессмертия». Она признала вину. Девушка пояснила, что хотела снять красивое видео с танцем, но не имела умысла оскорбить участников Великой Отечественной войны.

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