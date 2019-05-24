Ученик сообщил подробности школьного БДСМ-флешмоба

Ученик старших классов школы № 74 во Владивостоке, где устроили флешмоб в стиле БДСМ, рассказал, что учащиеся выступили против увольнения директрисы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Мои одноклассники очень переживают по поводу этого и надеются на хорошее. Не хотят, чтобы учителя и директор увольнялись», — сказал учащийся.

По словам подростка, школьник, появившийся на видео с огнетушителем, учится в десятом классе. Учителя были шокированы тем, что весь актовый зал был в порошке от огнетушителя, и старшеклассников заставили убираться после случившегося. Директриса рассказала, что десятиклассника исключат из школы.

Школьник рассказал, что девушке в полицейской форме выписали штраф за то, что она была с погонами. Он отметил, что не все родители и педагоги отрицательно отнеслись к костюмированному танцу.

Ранее депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов заявил, что учащиеся школы «молодцы» и все «правильно сделали». Он также подчеркнул, что директрису Галину Пугину нельзя увольнять после случившегося.

Ранее в сети появилось видео с одиннадцатиклассниками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Некоторые из них были в образе зайцев с заклеенными скотчем сосками, одна девочка надела полицейскую форму. Директриса учебного учреждения говорила, что подростки пришли на занятия в обычной одежде, где-то быстро переоделись, выбежали во двор и начали танцевать.

Полиция проводит проверку, личности учеников и их родителей уже установлены. В департаменте образования Приморского края сказали, что считают произошедшее недопустимым. Там обещали принять меры к руководству и охранникам школы, а также провести разъяснительную работу с учениками и их родителями.

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