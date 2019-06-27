Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Суд расценил действия девушки как мелкое хулиганство и назначил ей административное наказание штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что видео с танцем жительница Брянска разместила в социальных сетях в апреле 2019 года. После его обсуждения в местных и федеральных СМИ Управление МВД по Брянской области начало проверку.

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