Ловца покемонов в храме задержали за пикет на Красной площади

Видеоблогер Руслан Соколовский был задержан на Красной площади в Москве. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Соколовский стоял с одиночным пикетом, таким образом выступая против закона об оскорблении общества, органов власти и госсимволов. В руках у него был плакат с упоминанием Путина. Спустя некоторое время к нему подошли сотрудники полиции и ФСБ. Они отвезли блогера в отделение, где он провел несколько часов, прежде чем его отпустили.

В настоящий момент Соколовский находится на свободе. Он рассказал Telegram-каналу «ЖЮ», что ему вручили повестку в суд, куда он должен явиться 10 июля.

В августе 2016 года Соколовский опубликовал в сети видео, на котором играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. Блогера арестовали в сентябре того же года. В 2017 году он получил 3,5 года условно, однако срок сократили до двух лет и трех месяцев после того, как он признал свою вину и принес извинения. В мае 2019 блогеру смягчили наказание в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта. Согласно ему, штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административные аресты при повторном нарушении грозят тем, кто выражает в сети «явное неуважение» к обществу, органам власти и государственным символам, делая это «в неприличной форме».

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